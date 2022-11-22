6:2! СКА на своем льду победил ЦСКА в матче лидеров Западной конференции

СКА на своем льду победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли со счетом 6:2.

В составе СКА голами отметились нападающие Михаил Воробьев, Никита Гусев, Захар Бардаков, Дамир Жафяров (дважды) и Дмитрий Яшкин.

Защитник Игорь Ожиганов сделал три голевые передачи.

У ЦСКА голы на счету нападающих Павла Карнаухова и Владисдлава Каменева.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн пропустил четыре гола в первом периоде и был заменен уже на 14-й минуте.

СКА набрал 56 очков и сохраняет лидерство в Западной конференции. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд и команда идет на втором месте на Западе (47 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)

Голы: Воробьев — 8 (Гусев, Хайруллин), 0:28 — 1:0. Гусев — 6 (Хайруллин, Воробьев), 2:16 — 2:0. Бардаков — 4 (Ожиганов, Камалов), 7:20 — 3:0. Жафяров — 7 (Ожиганов, Глотов), 13:36 — 4:0. Жафяров — 8 (Яшкин, Ожиганов), 23:55 — 5:0. Карнаухов — 7 (Григоренко, Плотников), 26:46 — 5:1. Каменев — 13 (Мамин), 28:40 — 5:2. Яшкин — 18, 48:50 — 6:2.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (Шарыченков, 13:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (10+7+5) — 31 (5+19+7).

Судьи: Беляев, Наумов.

22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12378 зрителей.