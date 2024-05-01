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Сегодня, 20:45

СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 миллионов рублей в год

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports
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По информации «СЭ», у нападающего Александра Барабанова есть несколько предложений от клубов КХЛ.

ЦСКА, СКА и «Ак Барс» готовы платить хоккеисту 100 миллионов рублей в год.

Сезон-2023/24 Барабанов провел в составе «Сан-Хосе», 29-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за команду.

Барабанов — воспитанник СКА, он выступал за основную команду петербуржцев с 2014 по 2020 год, после чего отправился в НХЛ. Изначально форвард играл за «Торонто», его обменяли в «Сан-Хосе» в апреле 2021 года.

Андрей Миронов. Миронов — в «Спартаке», Коршков — в «Ак Барсе». Онлайн рынка свободных агентов КХЛ

Александр Барабанов
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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