СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 миллионов рублей в год

По информации «СЭ», у нападающего Александра Барабанова есть несколько предложений от клубов КХЛ.

ЦСКА, СКА и «Ак Барс» готовы платить хоккеисту 100 миллионов рублей в год.

Сезон-2023/24 Барабанов провел в составе «Сан-Хосе», 29-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за команду.

Барабанов — воспитанник СКА, он выступал за основную команду петербуржцев с 2014 по 2020 год, после чего отправился в НХЛ. Изначально форвард играл за «Торонто», его обменяли в «Сан-Хосе» в апреле 2021 года.