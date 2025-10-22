СКА и ЦСКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 22 октября. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА ЦСКА

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все игры СКА в Санкт-Петербурге показывает канал 78.

Перед этим днем регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 СКА с 16 очками после 16 игр занимает девятое место в Западной конференции. ЦСКА с 17 очками после 18 матчей идет на восьмой строчке «Запада».

