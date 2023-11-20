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Сегодня, 18:30

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ СКА — ЦСКА в Кинопоиске и KHL Prime начнется в 19.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренеры Сергей Федоров и Роман Ротенберг.
Сергей Федоров и Роман Ротенберг.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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20 ноября СКА дома в Ледовом дворце Санкт-Петербурга сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за самыми важными событиями противостояния СКА — ЦСКА можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция игры СКА — ЦСКА пройдет по подписке в сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.15. Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Команда Романа Ротенберга набрала 36 очков, занимая пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Коллектив Сергея Федорова с 36 баллами располагается на шестой строчке Запада.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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