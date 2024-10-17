СКА в овертайме победил ЦСКА, Кузнецов набрал два очка

Сегодня, 21:59
СКА дома обыграл ЦСКА в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев две голевые передачи сделал Евгений Кузнецов, 2 (1+1) очка на счету Энтони Деанджело, Арсения Грицюка и Сергея Плотникова. У гостей 2 (1+1) очка набрал Прохор Полтапов.
Московский клуб дважды по ходу встречи уступал с разницей в две шайбы.
СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4.
Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12346 зрителей.
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|Лада
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|Адмирал
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
|16
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Деанджело Энтони
СКА
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|14
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Летунов Максим
Торпедо НН
|16
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