СКА в овертайме победил ЦСКА, Кузнецов набрал два очка

СКА дома обыграл ЦСКА в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев две голевые передачи сделал Евгений Кузнецов, 2 (1+1) очка на счету Энтони Деанджело, Арсения Грицюка и Сергея Плотникова. У гостей 2 (1+1) очка набрал Прохор Полтапов.

Московский клуб дважды по ходу встречи уступал с разницей в две шайбы.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Деанджело — 2 (Кузнецов), 7:08 — 1:0. Плотников — 7 (Кузнецов, Демидов), 14:35 — 2:0. Чуркин — 1, 17:28 — 2:1. Полтапов — 6 (Исхаков, Нестеров), 23:25 — 2:2. Грицюк — 6 (Выдренков), 25:14 — 3:2. Глотов — 6 (Грицюк, Деанджело), 39:41 — 4:2. Фатеев — 2 (Нестеров, Охотюк), 42:32 — 4:3. Соркин — 8 (Ярош, Полтапов), 54:40 — 4:4. Никишин — 4 (Плотников), 62:35 — 5:4.

Вратари: Заврагин — Гамзин (Просветов, 25:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (8+12+6+1) — 25 (9+8+8+0).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

17 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12346 зрителей.