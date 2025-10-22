ЦСКА победил СКА в Санкт-Петербурге

ЦСКА на выезде обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3. У гостей 2 (1+1) очка набрал Даниэль Спронг. У хозяев шайбы забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев. Московский клуб одержал третью победу подряд и нанес петербуржцам третье поражение кряду. ЦСКА набрал 20 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. СКА с 16 очками — на 9-й строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА ЦСКА

Archon Ларионов.. 8 поражений подряд(как тренер).. И при таких -то ресурсах.. Игоряшааа..."А не пойньтить-ти вам-пройнтиньтись.. На\х\ер" - это туда!!! (( "(с) Впрочем, Михайлов со сборной в 2000м на ЧМ ещё покруче влипал.. 05.11.2025

П_о_в_а_р Нет, не мы 23.10.2025

BATAMAN Такими темпами шанхайские драконы скоро станут главной хоккейной командой Санкт-Петербурга... 23.10.2025

НВ сосиска позор Российского хоккея. эй, питерские - не все решает бабло. сила в правде, петербуржцы-вот вам аукается за все ваши грязьпромовские шампиенства в хоккее и футболе. 23.10.2025

Олег 70 По физике прогресс есть небольщой.Всех больше порадовала статистика по броскам.Наконец то перебросали соперника.Вратари-по прежнему-ДНИЩЕ! 23.10.2025

Adiоs Amigos R Не вы ли с Дилей первые орали: "Ротен, уйди, Ларионов, приди, хоккей Скатти Баумена приведи!"? 23.10.2025

oiv1vio Ларионова гонишь, Рому не предлать. Тогда назови кого предлагать. А, главное, будешь нести отвественность за свои предложения? 23.10.2025

oiv1vio Это с чего Питер стал твоим городом? Это город всех граждан России. 23.10.2025

oiv1vio Ну, что? Сел в лужу, "смельчак". https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/hokkeisty-ska-proveli-zakrytoe-sobranie-bez-larionova-posle-porazheniya-ot-cska-2369464/ 23.10.2025

alexb2025personal У Ларионова есть сын. Вот ради этого он и тренирует. Что сказать: отец он хороший 23.10.2025

alexb2025personal Кстати, в СЭ писали после второго сезона Ларионова в Торпедо (первый был удачный, но при Козыреве), второй - так себе, что было бы интересно посмотреть Ларионова в СКА. Если взять биографию Ларионова, то он уже был в СКА на позиции директора по спортивным операциям (2008-2009 год). Ничего хорошего тогда не было. Ну вот смотрим Ларионова (зачем это было сделано непонятно, потому что, если уж не Кравец (питерский), то Гришин год в Питере тренировал (тоже не ахти кто, но без гонора) 23.10.2025

бояра орлова Скрипя на потёртом седле 23.10.2025

Aprel Боярский должен это петь...:pensive: 23.10.2025

бояра орлова Хоккей в питере подобен грому - Дайте людям Рому. Нужно по-любому Питерастам выпить рому. Питер, дамы и господа, Блокада, какой пустяк, Кончилась всякая еда, В погребе ром иссяк.:joy::rofl: 23.10.2025

Иванова Кира СосиСка это вам не шаверма в парадных)) Рыдайте питерасты, пусть Нева выходит из берегов)) Настоящих армейцев с победой)):star::star::star: 22.10.2025

Archon Честно говоря,после подобных результатов и закрытого заседания - я бы,на месте Ларионова сам ушел, не доводя до реального скандала. Он был великолепным раздающим в "пятеро первых",.Но не всякий отличный игрок может стать хорошим тренером..И наоборот..Тарасов был далеко не самым лучшим игроком, зато как тренер - возил и своих и сб.Канады мордой по льду многолетне)) И был РЕЗУЛЬТАТ! Когда Тарасова уволили, и он занялся уже детским хоккеем("Золотая шайба") представляет Рагулина) : "Товарищи школьники! Перед вами Трехкратный олимпийский и 9-ти кратный чемпион мира! Он сейчас вам покажет мастер-класс" - "Анатолий Владимирович,вообще-то я десятикратный" - "10-ти кратный - это уже без меня, поэтому заткнись,Саня!" - "Молчу-молчу" )))))))) Вот что значит авторитет))) 22.10.2025

Aprel Игроки СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, передает корреспондент ТАСС. --------------------------------------------------------------------------- А "СЭ" что молчит? Бздит? Герои, ёпть...:relieved: 22.10.2025

Vitamin007 NoName- ты пид.р, если да, минусуй дальше!))) 22.10.2025

andreijakov1eff P.S. Рому не предлагать . 22.10.2025

Гаттузо Крут!!!!!!#! ....Боря вернись! Бьюсь головой об стол- сегодня Романборисыч в Динамио ушел.... 22.10.2025

Гаттузо Крут!!!!!!#! В Доте светлое завтра только у Нунчика. Кудыж без него. А Ларика надо в Тыргумуреш. И пусть проваливает. 22.10.2025

Archon Ыффф(( По -моему,Ларионову пора валить...В следующий раз ему просто башку отстрелят... 9е место СКА ,неоднократных чемпионов(пусть - когда-то) = это лютый позор..Так низко ещё никогда не падали. Или они хотят дождаться,чтоб СКА вообще никуда не вышел??? "Рыбы - во! Сметаны - во! Денег - во!!!" (с) Но опять обдристалово. Следующтий замес у СКА с Сочи..С абсолютно последним местом..Если они уж и тут сольются, то - беги ,Игоряша!))) Беги,не оглядываясь!)) 22.10.2025

П_о_в_а_р Светлое завтра СКА - в Доте. Без Романа Борисыча ничего хорошего не будет 22.10.2025

П_о_в_а_р Не удивлен 22.10.2025

П_о_в_а_р Рома, ВЕРНИСЬ!!! 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ нет, у него еще есть шанс с курортниками и еще с кем то. 22.10.2025

CCEP Хе-хе. Ха-ха. СКА, привыкайте к новым реалиям. Ваш Газпром более не всесилен. И это хорошо для российского хоккея! А ещё верните очко Автомобилисту 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ меньше скриптонита слушай, больше Гарри Топора 22.10.2025

Adiоs Amigos R Просто оставлю это здесь. СКА против ЦСКА при Романе Борисовиче за два последних сезона: 10 игр, 9 побед, 1 поражение, шайбы 39-22. 22.10.2025

Гаттузо Крут!!!!!!#! Мдаааа. А мы еще смеялись над Ромашкой. Понятно, что еще старт сезона и все может стать лучше, но меня терзают смутные сомнения на счет светлого завтра. 22.10.2025

Саша Что может сделать "профессор" Ларионов, если команда укомплектована одними "младшими научными сотрудниками"? 22.10.2025

WarMike_1 Уэйн Гретцки тоже в своё время тренировать пытался, со схожими результатами. 22.10.2025

WarMike_1 Свет в конце туннеля есть - контракт Ларионова на один год, в отличие от пяти лет Ромы. 22.10.2025

Andrey Bukaev это уже какой то позор. особенно кризис в игре бросается в глаза. возвращайте ротенберга. 22.10.2025

AnTaras Канадца теперь, какого нибудь звёздного позовут, как пить дать. В тренеры СКА, само собой:grinning: 22.10.2025

knight templar С победой в матче двух аутсайдеров! Мы ларионова отправили в отставку? 22.10.2025

diskmen Редкий случай,когда ЦСКА перебросал своего соперника.Сегодня у Москвичей 1 период не заладился,но зато 2 и 3 играли нормально.Решающим как всегда стало использование большенства.Опять нас выручил СПронг Заврагин и Гамзин провели не лучшие игры.Концовка для ЦСКА выдалась валидольная,но и в этот раз всё обошлось. 22.10.2025

ALEX1984 И когда этого Воскресенского америкоса погонят из СКА … 22.10.2025

Давлет Нурпиисов насчет Ротена хлнбало прихлопни... он ниаак не как в сегодняшних проблемсх СКА 22.10.2025

Звездоносец Команды показали пока средний хоккей по скоростям .Такого мёртвого СКА давно не видел. Тем не менее ,за победу по-прежнему дают 2 очка .Сегодня ЦСКА был лучше во многих компонентах игры,но вот игра на своём пятачке и в защите в целом остаётся слабоватой .Улучшения есть ,но этого маловато. Гамзин пропустив "дурку" потом взял сбя в руки и не ошибался больше. Наконец-то,более-менее определились с тройками нападения .Работы ещё много ,и ,думаю,Никитин к Новому году сделает боевую машину ,способную на большие победы. 22.10.2025

Давлет Нурпиисов Что за херню многословную я услышал? 22.10.2025

Rosinant Где то, сидя в мягком кресле, укрытый тёплым пледом хлопает в ладоши хоккейный Йозе Марин. 22.10.2025

Anonymous357 Посмотрим, как "неубогие кони" опять вылетят в первом же круге плей-офф (если доберутся туда))) 22.10.2025

LemieuxMario прохвессора надо гнать понимаете ли в шею))) 22.10.2025

FCSM ХК ЦСКА Молодцы! Дотерпели и заслуженно победили. Гамзин конечно слабее канадского вратаря но ни куда не денешься. Нужен отдых. Ротация. 22.10.2025

AZ В СКА кризис оказался глубже))) 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ сегодня Профессор на послематчевой был вполне в духе Классика) 22.10.2025

Юлий М. Крайне спорным было принятие решения по назначению Ларионова с прицепом сыном. Жизнь подтвердила, что это была фундаментальная ошибка руководства клуба в назначении Лари. Потерянный сезон для Питера и даже в отдаленной перспективе свет в конце тоннеля не намечается. 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ второй-третий перебросали, если б не косяки в защите... эх) 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ так планируют Аркадьича и бэк ту 2015) 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ да не спецом, камрад. защита такая. Никита не тянет, молодые шишки набивают, а средний уровень очень средний. потому и разбозаривается легко нажитое непосильным трудом. спасибо Спронгу, затащил. Отец, когда хочет) 22.10.2025

Павел Леонидович Ну конечно есть вопросы к обороне, да и забить были обязаны побольше, но главное, что позорники не выиграли! С победой, ЦВБП! Надеюсь, дальше будет поинтереснее. 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Да, поплыл явно. ну Невские удачно с нами последние два года играли, видимо, планировали серию неудач именно сегодня прервать. оттого и так болезненно) 22.10.2025

Evgen Равная игра, ЦСКА чуть сильнее, СКА погорел на удалениях, у ЦСКА сейчас фактически сильнейшее большинство в лиге. 22.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Дежурный гол от "бывшего". Невские бегали много, поддавливали, но как то суеты больше. У нас забили те, кто должен. Физика чуть поднялась от дна, которое было совсем недавно, и стало возможным не продувать, выигрывая по ходу. Может, СКА стоило с минус три камбечить, как секта и Динамо? Тогда Коленька Голдобин всю малину испортил) сокопытников с победой. Пока так, но лучше натужно побеждать, чем бесславно отлетать. 22.10.2025

Alexey Tarasov Да уж опять на тоненького Когда получаем перевес-две-три шайбы,начинается расслабон Неужели нельзя играть-собранно без лишней нервотрёпки. Понятно,что тяжело,а как иначе.Чем раньше-будут Играть все 60 минут,тем меньше будут-проигрывать, и очки терять Спронг-молодец ЦСКА с ПОБЕДОЙ P/S Голкипера-нам бы хорошего,и защитника-вместо Никиты а то ребята честно-не вывозят на 100% 22.10.2025

wishesid Опять кой как на пердячей тяге , в конце пожар, хотя второй период был лучшим в сезоне 22.10.2025

Andrey Sakharov Канаду тренируют Салливаны и Бэбкоки. А нас - Ларионовы и Ротенберги. Мы не можем быть конкурентноспособными. 22.10.2025

Alizhan69 Третья победа подряд! Надеюсь жизнь налаживается. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА! 22.10.2025

Vitamin007 Скучаете по ромке-то!? То-то... С ним, по крайней мере, веселее было! 22.10.2025

Andrey Sakharov С победой Москву. Питеру только крепости духа с таким профессионалом на тренерской позиции. 22.10.2025

Антинато Факуса ЦСКА с победой! Снова напряжно, но прогресс есть, второй период уже живые, третий послабее, но счёт на табло. Улучшаемся дальше и будет хоккей :hockey: :v:?:pray: 22.10.2025

Vitamin007 Братишки, с победой! Профессор уже жалуется на полосатых от безысходности. А у бомжей, убогих, в одной секунде- десять.. 22.10.2025