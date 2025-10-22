ЦСКА победил СКА в Санкт-Петербурге

ЦСКА на выезде обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Даниэль Спронг. У хозяев шайбы забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев.
Московский клуб одержал третью победу подряд и нанес петербуржцам третье поражение кряду.
ЦСКА набрал 20 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. СКА с 16 очками — на 9-й строчке.
Archon
Ларионов.. 8 поражений подряд(как тренер).. И при таких -то ресурсах.. Игоряшааа..."А не пойньтить-ти вам-пройнтиньтись.. На\х\ер" - это туда!!! (( "(с) Впрочем, Михайлов со сборной в 2000м на ЧМ ещё покруче влипал..
05.11.2025
П_о_в_а_р
Нет, не мы
23.10.2025
BATAMAN
Такими темпами шанхайские драконы скоро станут главной хоккейной командой Санкт-Петербурга...
23.10.2025
НВ
сосиска позор Российского хоккея. эй, питерские - не все решает бабло. сила в правде, петербуржцы-вот вам аукается за все ваши грязьпромовские шампиенства в хоккее и футболе.
23.10.2025
Олег 70
По физике прогресс есть небольщой.Всех больше порадовала статистика по броскам.Наконец то перебросали соперника.Вратари-по прежнему-ДНИЩЕ!
23.10.2025
Adiоs Amigos R
Не вы ли с Дилей первые орали: "Ротен, уйди, Ларионов, приди, хоккей Скатти Баумена приведи!"?
23.10.2025
oiv1vio
Ларионова гонишь, Рому не предлать. Тогда назови кого предлагать. А, главное, будешь нести отвественность за свои предложения?
23.10.2025
oiv1vio
Это с чего Питер стал твоим городом? Это город всех граждан России.
23.10.2025
oiv1vio
Ну, что? Сел в лужу, "смельчак". https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/hokkeisty-ska-proveli-zakrytoe-sobranie-bez-larionova-posle-porazheniya-ot-cska-2369464/
23.10.2025
alexb2025personal
У Ларионова есть сын. Вот ради этого он и тренирует. Что сказать: отец он хороший
23.10.2025
alexb2025personal
Кстати, в СЭ писали после второго сезона Ларионова в Торпедо (первый был удачный, но при Козыреве), второй - так себе, что было бы интересно посмотреть Ларионова в СКА. Если взять биографию Ларионова, то он уже был в СКА на позиции директора по спортивным операциям (2008-2009 год). Ничего хорошего тогда не было. Ну вот смотрим Ларионова (зачем это было сделано непонятно, потому что, если уж не Кравец (питерский), то Гришин год в Питере тренировал (тоже не ахти кто, но без гонора)
23.10.2025
бояра орлова
Скрипя на потёртом седле
23.10.2025
Aprel
Боярский должен это петь...:pensive:
23.10.2025
бояра орлова
Хоккей в питере подобен грому - Дайте людям Рому. Нужно по-любому Питерастам выпить рому. Питер, дамы и господа, Блокада, какой пустяк, Кончилась всякая еда, В погребе ром иссяк.:joy::rofl:
23.10.2025
Иванова Кира
СосиСка это вам не шаверма в парадных)) Рыдайте питерасты, пусть Нева выходит из берегов)) Настоящих армейцев с победой)):star::star::star:
22.10.2025
Archon
Честно говоря,после подобных результатов и закрытого заседания - я бы,на месте Ларионова сам ушел, не доводя до реального скандала. Он был великолепным раздающим в "пятеро первых",.Но не всякий отличный игрок может стать хорошим тренером..И наоборот..Тарасов был далеко не самым лучшим игроком, зато как тренер - возил и своих и сб.Канады мордой по льду многолетне)) И был РЕЗУЛЬТАТ! Когда Тарасова уволили, и он занялся уже детским хоккеем("Золотая шайба") представляет Рагулина) : "Товарищи школьники! Перед вами Трехкратный олимпийский и 9-ти кратный чемпион мира! Он сейчас вам покажет мастер-класс" - "Анатолий Владимирович,вообще-то я десятикратный" - "10-ти кратный - это уже без меня, поэтому заткнись,Саня!" - "Молчу-молчу" )))))))) Вот что значит авторитет)))
22.10.2025
Aprel
Игроки СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, передает корреспондент ТАСС. --------------------------------------------------------------------------- А "СЭ" что молчит? Бздит? Герои, ёпть...:relieved:
22.10.2025
Vitamin007
NoName- ты пид.р, если да, минусуй дальше!)))
22.10.2025
andreijakov1eff
P.S. Рому не предлагать .
22.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....Боря вернись! Бьюсь головой об стол- сегодня Романборисыч в Динамио ушел....
22.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В Доте светлое завтра только у Нунчика. Кудыж без него. А Ларика надо в Тыргумуреш. И пусть проваливает.
22.10.2025
Archon
Ыффф(( По -моему,Ларионову пора валить...В следующий раз ему просто башку отстрелят... 9е место СКА ,неоднократных чемпионов(пусть - когда-то) = это лютый позор..Так низко ещё никогда не падали. Или они хотят дождаться,чтоб СКА вообще никуда не вышел??? "Рыбы - во! Сметаны - во! Денег - во!!!" (с) Но опять обдристалово. Следующтий замес у СКА с Сочи..С абсолютно последним местом..Если они уж и тут сольются, то - беги ,Игоряша!))) Беги,не оглядываясь!))
22.10.2025
П_о_в_а_р
Светлое завтра СКА - в Доте. Без Романа Борисыча ничего хорошего не будет
22.10.2025
П_о_в_а_р
Не удивлен
22.10.2025
П_о_в_а_р
Рома, ВЕРНИСЬ!!!
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
нет, у него еще есть шанс с курортниками и еще с кем то.
22.10.2025
CCEP
Хе-хе. Ха-ха. СКА, привыкайте к новым реалиям. Ваш Газпром более не всесилен. И это хорошо для российского хоккея! А ещё верните очко Автомобилисту
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
меньше скриптонита слушай, больше Гарри Топора
22.10.2025
Adiоs Amigos R
Просто оставлю это здесь. СКА против ЦСКА при Романе Борисовиче за два последних сезона: 10 игр, 9 побед, 1 поражение, шайбы 39-22.
22.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мдаааа. А мы еще смеялись над Ромашкой. Понятно, что еще старт сезона и все может стать лучше, но меня терзают смутные сомнения на счет светлого завтра.
22.10.2025
Саша
Что может сделать "профессор" Ларионов, если команда укомплектована одними "младшими научными сотрудниками"?
22.10.2025
WarMike_1
Уэйн Гретцки тоже в своё время тренировать пытался, со схожими результатами.
22.10.2025
WarMike_1
Свет в конце туннеля есть - контракт Ларионова на один год, в отличие от пяти лет Ромы.
22.10.2025
Andrey Bukaev
это уже какой то позор. особенно кризис в игре бросается в глаза. возвращайте ротенберга.
22.10.2025
AnTaras
Канадца теперь, какого нибудь звёздного позовут, как пить дать. В тренеры СКА, само собой:grinning:
22.10.2025
knight templar
С победой в матче двух аутсайдеров! Мы ларионова отправили в отставку?
22.10.2025
diskmen
Редкий случай,когда ЦСКА перебросал своего соперника.Сегодня у Москвичей 1 период не заладился,но зато 2 и 3 играли нормально.Решающим как всегда стало использование большенства.Опять нас выручил СПронг Заврагин и Гамзин провели не лучшие игры.Концовка для ЦСКА выдалась валидольная,но и в этот раз всё обошлось.
22.10.2025
ALEX1984
И когда этого Воскресенского америкоса погонят из СКА …
22.10.2025
Давлет Нурпиисов
насчет Ротена хлнбало прихлопни... он ниаак не как в сегодняшних проблемсх СКА
22.10.2025
Звездоносец
Команды показали пока средний хоккей по скоростям .Такого мёртвого СКА давно не видел. Тем не менее ,за победу по-прежнему дают 2 очка .Сегодня ЦСКА был лучше во многих компонентах игры,но вот игра на своём пятачке и в защите в целом остаётся слабоватой .Улучшения есть ,но этого маловато. Гамзин пропустив "дурку" потом взял сбя в руки и не ошибался больше. Наконец-то,более-менее определились с тройками нападения .Работы ещё много ,и ,думаю,Никитин к Новому году сделает боевую машину ,способную на большие победы.
22.10.2025
Давлет Нурпиисов
Что за херню многословную я услышал?
22.10.2025
Rosinant
Где то, сидя в мягком кресле, укрытый тёплым пледом хлопает в ладоши хоккейный Йозе Марин.
22.10.2025
Anonymous357
Посмотрим, как "неубогие кони" опять вылетят в первом же круге плей-офф (если доберутся туда)))
22.10.2025
LemieuxMario
прохвессора надо гнать понимаете ли в шею)))
22.10.2025
FCSM
ХК ЦСКА Молодцы! Дотерпели и заслуженно победили. Гамзин конечно слабее канадского вратаря но ни куда не денешься. Нужен отдых. Ротация.
22.10.2025
AZ
В СКА кризис оказался глубже)))
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
сегодня Профессор на послематчевой был вполне в духе Классика)
22.10.2025
Юлий М.
Крайне спорным было принятие решения по назначению Ларионова с прицепом сыном. Жизнь подтвердила, что это была фундаментальная ошибка руководства клуба в назначении Лари. Потерянный сезон для Питера и даже в отдаленной перспективе свет в конце тоннеля не намечается.
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
второй-третий перебросали, если б не косяки в защите... эх)
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
так планируют Аркадьича и бэк ту 2015)
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
да не спецом, камрад. защита такая. Никита не тянет, молодые шишки набивают, а средний уровень очень средний. потому и разбозаривается легко нажитое непосильным трудом. спасибо Спронгу, затащил. Отец, когда хочет)
22.10.2025
Павел Леонидович
Ну конечно есть вопросы к обороне, да и забить были обязаны побольше, но главное, что позорники не выиграли! С победой, ЦВБП! Надеюсь, дальше будет поинтереснее.
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Да, поплыл явно. ну Невские удачно с нами последние два года играли, видимо, планировали серию неудач именно сегодня прервать. оттого и так болезненно)
22.10.2025
Evgen
Равная игра, ЦСКА чуть сильнее, СКА погорел на удалениях, у ЦСКА сейчас фактически сильнейшее большинство в лиге.
22.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Дежурный гол от "бывшего". Невские бегали много, поддавливали, но как то суеты больше. У нас забили те, кто должен. Физика чуть поднялась от дна, которое было совсем недавно, и стало возможным не продувать, выигрывая по ходу. Может, СКА стоило с минус три камбечить, как секта и Динамо? Тогда Коленька Голдобин всю малину испортил) сокопытников с победой. Пока так, но лучше натужно побеждать, чем бесславно отлетать.
22.10.2025
Alexey Tarasov
Да уж опять на тоненького Когда получаем перевес-две-три шайбы,начинается расслабон Неужели нельзя играть-собранно без лишней нервотрёпки. Понятно,что тяжело,а как иначе.Чем раньше-будут Играть все 60 минут,тем меньше будут-проигрывать, и очки терять Спронг-молодец ЦСКА с ПОБЕДОЙ P/S Голкипера-нам бы хорошего,и защитника-вместо Никиты а то ребята честно-не вывозят на 100%
22.10.2025
wishesid
Опять кой как на пердячей тяге , в конце пожар, хотя второй период был лучшим в сезоне
22.10.2025
Andrey Sakharov
Канаду тренируют Салливаны и Бэбкоки. А нас - Ларионовы и Ротенберги. Мы не можем быть конкурентноспособными.
22.10.2025
Alizhan69
Третья победа подряд! Надеюсь жизнь налаживается. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА!
22.10.2025
Vitamin007
Скучаете по ромке-то!? То-то... С ним, по крайней мере, веселее было!
22.10.2025
Andrey Sakharov
С победой Москву. Питеру только крепости духа с таким профессионалом на тренерской позиции.
22.10.2025
Антинато Факуса
ЦСКА с победой! Снова напряжно, но прогресс есть, второй период уже живые, третий послабее, но счёт на табло. Улучшаемся дальше и будет хоккей :hockey: :v:?:pray:
22.10.2025
Vitamin007
Братишки, с победой! Профессор уже жалуется на полосатых от безысходности. А у бомжей, убогих, в одной секунде- десять..
22.10.2025
aug081266
А мы ещё считали,что Рома фуфельный тренер!...Похоже,что всё идет к тому,что Ларик убедит газпромышей возвращать Рому!... А всех московских армейцев с победой!
22.10.2025