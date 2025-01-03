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Сегодня, 16:00

СКА — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА примет ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 3 января. Матч состоится на хоккейной арене «СКА Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда из Санкт-Петербурга в 39 матчах набрала 50 очков и занимает пятое место в Западной конференции. Московский клуб с 57 очками в 39 играх располагается на второй строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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