Сегодня, 18:30
СКА и ЦСКА встретятся в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояние СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру покажут на официальном сайте КХЛ. Встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|15
|11