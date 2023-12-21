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Сегодня, 18:00

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Плотников, игрок ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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СКА сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 декабря, в четверг. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

В Западной конференции команда Романа Ротенберга набрала 53 очка и занимает 4-е место, а московская команда с 46 баллами располагается на 6-й строчке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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