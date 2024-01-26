26 января СКА дома в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния СКА — ЦСКА в прямом эфире пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ СКА — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

СКА тренера Романа Ротенберга располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 55 матчей. ЦСКА Сергея Федорова находится на шестом месте на «Западе» с 61 баллом после 54 встреч.

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