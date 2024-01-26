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26 января, 17:30

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры СКА — ЦСКА на Матч ТВ начнется в 19.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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26 января СКА дома в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния СКА — ЦСКА в прямом эфире пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ СКА — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

СКА тренера Романа Ротенберга располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 55 матчей. ЦСКА Сергея Федорова находится на шестом месте на «Западе» с 61 баллом после 54 встреч.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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