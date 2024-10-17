СКА сыграет с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 17 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи СКА — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Следить за матчем можно на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга набрала 21 очко и занимает 2-е место в Западной конференции. Армейцы с 19-ю баллами располагаются на 4-й строчке на «Западе».

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