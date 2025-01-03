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Сегодня, 07:00

СКА — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

СКА сыграет с ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото ХК СКА
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СКА сыграет с ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра пройдет на льду «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи СКА — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и на официальном сайте КХЛ.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга в 39 матчах набрала 50 очков и занимает пятое место в Западной конференции. Клуб из Москвы с 57 очками в 39 играх располагается на второй строчке на Западе.

Матч СКА — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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