СКА на своем льду победил «Динамо» и пятый раз обыграл бело-голубых в сезоне

СКА на своем льду победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Никита Гусев. Второй гол форварда СКА Марат Хайруллин отправил в конце третьего периода уже в пустые ворота соперника.

Питерский клуб в пятый раз в нынешнем сезоне победили бело-голубых.

СКА одержал третью победу подряд и укрепил лидерство в турнирной таблице (82 очка). «Динамо» идет на пятом месте на Западе (64 очка).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гусев — 17 (бол., Никишин, Яшкин), 3:18 — 1:0. Хайруллин — 23 (п.в., Педан), 58:15 — 2:0.

Вратари: Николаев — К.Л. Волков (57:16 — 58:15, 59:04).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+12+5) — 37 (14+11+12).

Судьи: Наумов, Оленин.

13 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».