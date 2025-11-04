Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Голы бело-голубых в этой игре забили Никита Гусев и Артем Швец-Роговой. Автором единственной заброшенной шайбы питерцев стал Джозеф Бландизи, который отличился в большинстве. «Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 баллами остается на девятой позиции. Следующий матч московская команда проведет 6 ноября дома против «Лады», питерские армейцы в этот же день примут «Шанхай Дрэгонс». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Динамо М

Iron Maiden Вполне реально. Если драконы не развалятся, то Ска с ЦСКА как раз и борются за 8 место. 04.11.2025

Доктор Зло Про Вашу команду говорить не буду. Про своих, да, у Кудашова хоккей бей-беги. Когда физически игроки на пике, можем обыграть. Чуть спад, и совсем всё плохо. Пока Гагарина это не принесло)) 04.11.2025

Доктор Зло Я, честно, не хочу отвечать на весь тот бред, который сгенерирован Вашим сознанием. Хотите, верьте в заговор, хотите, верьте в непогрешимость Питерского спорта) 04.11.2025

Док Для взрослых тумкающих за хоккей пользователей поделимшись... Хоккей смотрел во дворце - вживую. Накал приличный, но уровень игры очень не высок, особенно у СКА. Полицаи хотя бы поорганизованней были, посхематичней, покомандней, ну а ларионовцы, если одним словом, то - безнадега. Начинать бодягу, что пожилой специалист (правда высококлассный в прошлом хоккеист) как тренер ничего и никогда не показывал и назначать его на главного, это как в футболе взять тренером Марадону или Гуллита - не буду, но визуально складывается впечтление что нынешний СКА по потенциалу даже с другим тренером (пусть изощренным тактиком, мотиватором, с чуйкой на игруль) - это ну максимум первый раунд плофф. Правда надо заметить, что с Игорем Николаевичем можно вообще пролететь мимо этого самого плоффа. 04.11.2025

Футболист Сапогов Всякое бывает. Там ЦСКА и Шанхай рядом. Да и Спартак с Динамо и Минском не далеко ушли. У них тоже может быть полоса дерьмовая. Динамо например завалило начала сезона, теперь играет нормально. Но это не значит, что могут тоже выдать серию плохих игр. Время покажет. На счет темных времен - верно. 04.11.2025

fan_89 Не видно в чём СКА может добавить. Сын Ларионова, видимо, всегда будет играть, хотя его уровень в районе ВХЛ, максимум. Игра в обороне не улучшается, в принципе. С другой стороны, хоть Ротенберга убрали. Тёмные времена у всех команд бывают. 04.11.2025

Женек10 когда у тебя в конфе, в тем более в дивизионе есть лада и фарм клуб в виде Сочи - не попасть в ПО практически нереально. 04.11.2025

Футболист Сапогов На самом деле еще много играть в регулярке, там отрывы небольшие. Еще все может поменяться сто раз. Но по сегодняшней игре СКА и правда слабоват. Точнее не верно, два периода держались, а в третьем совсем ни о чем. Сын Ларионова сегодня был одним из худших, а может даже худший. Самого профессора не буду оценивать, ибо видел всего пару игр. НО там дело тоже очень плохо, хотя странно. Хотя что странного, у нас вон Карпин также проваливает сезон. Да что там проваливает, уже провалил. 04.11.2025

Iron Maiden Ларионова младшего само собой. пусть в Ска Неве гоняет. 04.11.2025

Iron Maiden Надо убирать игроков, которые себя не оправдали и изначально были баластом. Типо Гримальди, Бландизи. вообще пассажиры какие то. 04.11.2025

fan_89 Попасть в плей-офф поможет только чудо. Ну, или тренера надо менять. Те, кто сейчас выше СКА и игру показывают более качественную. 04.11.2025

fan_89 Какого "вне игры" у Педро не было? В каком матче? Толчок был в 2-3 метрах от борта. За такой же эпизод в матче Локомотив - СКА Плотникова удалили до конца и дали два матча дисквалификации. Играть грязно, это в традициях Динамо. Что футбольного, что хоккейного. Именно, защитнику Динамо Новикову дали погоняло "автоген". Именно, в матчах с Динамо в последние годы получали тяжелейшие травмы Вендел, Дриусси, Малком. Никто так часто не ломает игроков петербургских команд, как это делают спортсмены известного общества. 04.11.2025

fan_89 ЦСКА то при тренере действующем чемпионе игру рано или поздно найдёт. А вот в СКА всё пока беспросветно. 04.11.2025

MS А у СКА очередное поражение. Ждём комментария проФессора. 04.11.2025

Футболист Сапогов Два период очень равных. А третий СКА просто не было на площадке. Ребят, ну ведь честно, проблемы у СКА приличные. С такой игрой могут даже в восьмерку не попасть. 04.11.2025

Доктор Зло Где в моих комментариях звучит неуважение? Ваше персональное нытье по поводу судейства, известно многим здешним обитателям. Как и паранойя на тему Москвы. Объективность? После заявления, что стык Караскаля и вашего негра - это спланированная акция тренером? Хотя там эпизод максимально игровой и травма стечение обстоятельств. После ора из всех утюгов, что вне игры у Педро не было? Звучащие заявления после проигранных матчей о руке Москвы, а после выигранных, что вопреки? И даже сегодня, столкновение довольно далеко от борта. Хоккей вообще травматичный вид спорта. 04.11.2025

Iron Maiden В этом сезоне СКА и ЦСКА между собой соревнуются кто из них не попадет в плэй офф. 04.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Врн36, в прошлом чемпионате была Команда! Команда, которая в плэйофф играла с североамериканским Динамо с пятью провокаторами и симмулянтами в составе чисто РУССКИМИ игроками, причем, в том числе, своими молодыми Коротким, Заврагиным, Демидовым , Выдренковым! За эту команду болел весь Санкт-Петербург! А сейчас Команду развалили... 04.11.2025

fan_89 Но и третий период по игре мы провалили вдрызг. 04.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Да уж... И судьи начудили.... Вместо 5-ти минут за толчок на борт Романова и, соответственно, преимущество СКА минимум на 3 минуты, следует просто удаление у СКА... Куча свистков в пользу Динамо, да ещё и свисток за пас рукой игрока СКА, которого 100% не было, так как шайба после этого отскочила к игроку СКА от клюшки мусорка. Ну и симулянт и провокатор Комтуа как всегда в своём североамериканском позорном репертуаре... 04.11.2025

fan_89 Ларионов после этого сезона, скорее всего, тренировать команду уровня КХЛ больше не будет. Очень слабый тренер. 04.11.2025

fan_89 Объективность у болельщиков московских команд отсутствует, как класс. Как, и совесть. Как, и уважение к командам из Петербурга. 04.11.2025

Доктор Зло Там до борта, как до Парижа. Плюс не лицом к борту он стоял. Питерские познания правил всем стали известны после вне игры Педро)) 04.11.2025

fan_89 Там железобетонный толчок на борт, после которого Романов с травмой руки уехал. 04.11.2025

fan_89 Динамо итак сильней, но матрасы решили им ещё и чуточку помочь. Неудаление за слом Романова вызывает вопрос в ангажированности полосатых. Даже Адамчук уехал на скамейку штрафников, т.к. не сомневался, что его удалят. Романову здоровья! 04.11.2025

ёzhic8 Что-то типа 16-3 по броскам в третьем Обычно мы так играем, плагиатор из Ларионова хреновый 04.11.2025

Master Sborka Семейство Ларионовых в Питере отжигает. Один не знает что с командой делать, другой штрафы штампует 04.11.2025

