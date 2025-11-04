Видео
4 ноября, 19:21

Московское «Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд

Алина Савинова
Максим Моторыгин и Михаил Воробьев.
Фото ХК СКА

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы бело-голубых в этой игре забили Никита Гусев и Артем Швец-Роговой. Автором единственной заброшенной шайбы питерцев стал Джозеф Бландизи, который отличился в большинстве.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 29 очками поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 баллами остается на девятой позиции.

Следующий матч московская команда проведет 6 ноября дома против «Лады», питерские армейцы в этот же день примут «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Динамо М

89

    05.11.2025

  • Женек10

    расскажи, клоун, как судьи вытягивали Металлуг к кубку ? тебе надо разжевать. что вся страна помимо пидера, т.е. питера видела ? можешь поднять комментарии на СЭ. Металлург шлак ? найди более титулованный клуб в Российской истории. сколько раз сосиска становилась чемпионом страны ?

    05.11.2025

  • alexb2025personal

    Если посмотреть, то очень мало игр, где он лишь один из худших. Он в большинстве игр просто худщий.

    05.11.2025

  • Anonymous357

    Ну, сезон для СКА, конечно, закончен, остаётся только наигрывать молодежь на следующий. Искренне не понимаю тех 12 тысяч человек, которые приходят - зачем? Покормить детей сосисками, и попить безалкогольного пивка? Если на СКА будет ходить 10 человек, руководство, возможно, задумается.

    04.11.2025

  • spartsmen

    фантик, тупое ты пидерское чмо, какие каклы мне плюсики ставит? мне только ваш вадик со всех 146 аккаунтов минусики лепит. хотя что я тут с тобой время теряю. вас, вадиков, фанов, чморо и голоса из-под пидора, давно пора бы забанить навсегда, как вшивых придурков. соси буржуям, только громко не чмокай, дырка.

    04.11.2025

  • Iron Maiden

    Вполне реально. Если драконы не развалятся, то Ска с ЦСКА как раз и борются за 8 место.

    04.11.2025

  • fan_89

    Если ты про недавний матч Зенит - Динамо, то ты лжёшь. Я там не писал, что вне игры у Педро не было. Я знаю правило офсайда, так что не ври, что я написал, что Педро в офсайде не был.

    04.11.2025

  • fan_89

    Про "вне игры" у Педро напиши только. В каком матче? А то приписываешь мне что-то левое.

    04.11.2025

  • Доктор Зло

    Про Вашу команду говорить не буду. Про своих, да, у Кудашова хоккей бей-беги. Когда физически игроки на пике, можем обыграть. Чуть спад, и совсем всё плохо. Пока Гагарина это не принесло))

    04.11.2025

  • Доктор Зло

    Я, честно, не хочу отвечать на весь тот бред, который сгенерирован Вашим сознанием. Хотите, верьте в заговор, хотите, верьте в непогрешимость Питерского спорта)

    04.11.2025

  • Док

    Для взрослых тумкающих за хоккей пользователей поделимшись... Хоккей смотрел во дворце - вживую. Накал приличный, но уровень игры очень не высок, особенно у СКА. Полицаи хотя бы поорганизованней были, посхематичней, покомандней, ну а ларионовцы, если одним словом, то - безнадега. Начинать бодягу, что пожилой специалист (правда высококлассный в прошлом хоккеист) как тренер ничего и никогда не показывал и назначать его на главного, это как в футболе взять тренером Марадону или Гуллита - не буду, но визуально складывается впечтление что нынешний СКА по потенциалу даже с другим тренером (пусть изощренным тактиком, мотиватором, с чуйкой на игруль) - это ну максимум первый раунд плофф. Правда надо заметить, что с Игорем Николаевичем можно вообще пролететь мимо этого самого плоффа.

    04.11.2025

  • alexpomor

    Кто-нибудь уволит когда-нибудь Ларионовых?

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Всякое бывает. Там ЦСКА и Шанхай рядом. Да и Спартак с Динамо и Минском не далеко ушли. У них тоже может быть полоса дерьмовая. Динамо например завалило начала сезона, теперь играет нормально. Но это не значит, что могут тоже выдать серию плохих игр. Время покажет. На счет темных времен - верно.

    04.11.2025

  • fan_89

    "Вся страна". А Петербург не страна? Вашу магнитку (тоже буду твой шлак с маленькой буквы писать) всю российскую историю судьи судят сладко. Так что, не болельщику мЕТАЛЛУРГА про судейство говорить.

    04.11.2025

  • fan_89

    Не видно в чём СКА может добавить. Сын Ларионова, видимо, всегда будет играть, хотя его уровень в районе ВХЛ, максимум. Игра в обороне не улучшается, в принципе. С другой стороны, хоть Ротенберга убрали. Тёмные времена у всех команд бывают.

    04.11.2025

  • Женек10

    когда у тебя в конфе, в тем более в дивизионе есть лада и фарм клуб в виде Сочи - не попасть в ПО практически нереально.

    04.11.2025

  • Женек10

    интересно, за что уважать питерские команды ? я с Магнитогорска, а не с Москвы. терпеть ненавижу что ска, что зенит. тем более со ска личные счёты после судейства в финале. вся страна была согласна с Зариповым

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    На самом деле еще много играть в регулярке, там отрывы небольшие. Еще все может поменяться сто раз. Но по сегодняшней игре СКА и правда слабоват. Точнее не верно, два периода держались, а в третьем совсем ни о чем. Сын Ларионова сегодня был одним из худших, а может даже худший. Самого профессора не буду оценивать, ибо видел всего пару игр. НО там дело тоже очень плохо, хотя странно. Хотя что странного, у нас вон Карпин также проваливает сезон. Да что там проваливает, уже провалил.

    04.11.2025

  • Evgen

    :smiley:Кудашовцы ух!!! с победой динамики, СКА тренироваться.

    04.11.2025

  • Iron Maiden

    Ларионова младшего само собой. пусть в Ска Неве гоняет.

    04.11.2025

  • Iron Maiden

    Надо убирать игроков, которые себя не оправдали и изначально были баластом. Типо Гримальди, Бландизи. вообще пассажиры какие то.

    04.11.2025

  • Philip Future

    Любят питерские всё с ног на голову переворачивать. Всё ровным счётом наоборот - Питер ненавидит Москву лютой ненавистью изначально - в числе самых первых, кстати, среди остальных. Ну, а москвичи, что, должны это терпеть ? Получаете в ответ такое же отношение. Так что - не ври, причём нагло . .

    04.11.2025

  • fan_89

    Попасть в плей-офф поможет только чудо. Ну, или тренера надо менять. Те, кто сейчас выше СКА и игру показывают более качественную.

    04.11.2025

  • Philip Future

    С побеДой ! В данном случае важно, не с каким счётом выиграли, а, у кого . .

    04.11.2025

  • fan_89

    Ты с каклами, смотрю, очень умный. Плюсики друг другу ставите, когда Петербург помоями поливаете. Мне на плюсы/минусы до лампочки. Просто, сам факт, что ты и каклы заодно говорит о многом.

    04.11.2025

  • garikdubkoff

    Верните Ротенберга !

    04.11.2025

  • fan_89

    Какого "вне игры" у Педро не было? В каком матче? Толчок был в 2-3 метрах от борта. За такой же эпизод в матче Локомотив - СКА Плотникова удалили до конца и дали два матча дисквалификации. Играть грязно, это в традициях Динамо. Что футбольного, что хоккейного. Именно, защитнику Динамо Новикову дали погоняло "автоген". Именно, в матчах с Динамо в последние годы получали тяжелейшие травмы Вендел, Дриусси, Малком. Никто так часто не ломает игроков петербургских команд, как это делают спортсмены известного общества.

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    И каналы тянут руки серые ко мне....

    04.11.2025

  • werder63

    Ларик будет канючить, что Ске тринадцатый раз в сезоне не повезло!))

    04.11.2025

  • fan_89

    ЦСКА то при тренере действующем чемпионе игру рано или поздно найдёт. А вот в СКА всё пока беспросветно.

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ларионов приехал в Санкт-Петербург тренировать или в телевизоре мелькать? Куда не глянь, только его довольная рожа в рекламе! И ведь рекламирует какую-то . уйню.... Позорище!

    04.11.2025

  • MS

    А у СКА очередное поражение. Ждём комментария проФессора.

    04.11.2025

  • spartsmen

    дурак ты. хотя недавно в питере ребяток присадили за песенку. песенка была фашистская?

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Два период очень равных. А третий СКА просто не было на площадке. Ребят, ну ведь честно, проблемы у СКА приличные. С такой игрой могут даже в восьмерку не попасть.

    04.11.2025

  • knight templar

    Конкуренция странная, но очень упорная

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    С победой, Динамовцы! Последний период очень недурно!

    04.11.2025

  • Доктор Зло

    Где в моих комментариях звучит неуважение? Ваше персональное нытье по поводу судейства, известно многим здешним обитателям. Как и паранойя на тему Москвы. Объективность? После заявления, что стык Караскаля и вашего негра - это спланированная акция тренером? Хотя там эпизод максимально игровой и травма стечение обстоятельств. После ора из всех утюгов, что вне игры у Педро не было? Звучащие заявления после проигранных матчей о руке Москвы, а после выигранных, что вопреки? И даже сегодня, столкновение довольно далеко от борта. Хоккей вообще травматичный вид спорта.

    04.11.2025

  • Iron Maiden

    В этом сезоне СКА и ЦСКА между собой соревнуются кто из них не попадет в плэй офф.

    04.11.2025

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Врн36, в прошлом чемпионате была Команда! Команда, которая в плэйофф играла с североамериканским Динамо с пятью провокаторами и симмулянтами в составе чисто РУССКИМИ игроками, причем, в том числе, своими молодыми Коротким, Заврагиным, Демидовым , Выдренковым! За эту команду болел весь Санкт-Петербург! А сейчас Команду развалили...

    04.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Что же скажет Ларионкин? Его спичи почти не уступают Ротенберговским

    04.11.2025

  • Наталья П

    Профессор -липовой а сын 0.

    04.11.2025

  • Врн36

    По моему Вы проваливаете весь чемпионат. Ну прямо как наш Буран:rofl:

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Верните Рому, Никишина, Демидова и Грицука! И СКА выиграет Кубок Гагарина!

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Матвея не хватило, к сожалению....

    04.11.2025

  • fan_89

    Но и третий период по игре мы провалили вдрызг.

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Да уж... И судьи начудили.... Вместо 5-ти минут за толчок на борт Романова и, соответственно, преимущество СКА минимум на 3 минуты, следует просто удаление у СКА... Куча свистков в пользу Динамо, да ещё и свисток за пас рукой игрока СКА, которого 100% не было, так как шайба после этого отскочила к игроку СКА от клюшки мусорка. Ну и симулянт и провокатор Комтуа как всегда в своём североамериканском позорном репертуаре...

    04.11.2025

  • fan_89

    Ларионов после этого сезона, скорее всего, тренировать команду уровня КХЛ больше не будет. Очень слабый тренер.

    04.11.2025

  • fan_89

    Объективность у болельщиков московских команд отсутствует, как класс. Как, и совесть. Как, и уважение к командам из Петербурга.

    04.11.2025

  • Топотун

    Ты уезал от Топы с травмой ануса !

    04.11.2025

  • Топотун

    Питерские геи - импотенты !

    04.11.2025

  • Доктор Зло

    Там до борта, как до Парижа. Плюс не лицом к борту он стоял. Питерские познания правил всем стали известны после вне игры Педро))

    04.11.2025

  • fan_89

    Там железобетонный толчок на борт, после которого Романов с травмой руки уехал.

    04.11.2025

  • bm

    но и не тонут.

    04.11.2025

  • ёzhic8

    ничего это не значит панимаш, недавно Комтуа заранее не поехал, так к 10 ещё 20 дали теперь страхуются

    04.11.2025

  • bvp

    Ну чё там, Ларика выгоняют уже?

    04.11.2025

  • fan_89

    Болельщики московских команд Питер ненавидят больше, чем фашистскую Украину.

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Какая страна? ВнутриМКАДия?

    04.11.2025

  • fan_89

    Динамо итак сильней, но матрасы решили им ещё и чуточку помочь. Неудаление за слом Романова вызывает вопрос в ангажированности полосатых. Даже Адамчук уехал на скамейку штрафников, т.к. не сомневался, что его удалят. Романову здоровья!

    04.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Братских с ПОБЕДОЙ:thumbsup:ВСЕХ с ДВОЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ P/S Вот бы Нашим- так же научиться Играть- без нервов и мозгаё....ва:100: Зря конечно Ларионов ст.-своего сына притащил-не может он играть:pensive: имхо

    04.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Отличный сезон или СКА или ЦДКА не попадут в плоф!!!!! Ура! Дя Ска плов уже начался, поэтому такая победа ценна!

    04.11.2025

  • Михаил

    Динамо - с победой!

    04.11.2025

  • ninasuss

    Ооооо, это Динамо, славься клуб родной наш, мы всегда с тобой!

    04.11.2025

  • ёzhic8

    Что-то типа 16-3 по броскам в третьем Обычно мы так играем, плагиатор из Ларионова хреновый

    04.11.2025

  • Vitamin007

    С победой страна! Праздник удался!

    04.11.2025

  • baruv

    Динамовцев с победой! Армейцы сражались. молодцы!

    04.11.2025

  • НХЛ-СИЛА

    тут без вопросов

    04.11.2025

  • .Алексей.

    Тянут по деньгам.

    04.11.2025

  • Александр Максаков

    МолоДцы парни с побеДой , так Держать ! .

    04.11.2025

  • Master Sborka

    Семейство Ларионовых в Питере отжигает. Один не знает что с командой делать, другой штрафы штампует

    04.11.2025

  • .Алексей.

    С победой ребят.

    04.11.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Оба ларионова не тянут...

    04.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ларионов, Чемодан, Пулково, ЮЭсЭй Калифорния! И бастарда своего бездарного, который уже не одно поражение привёз, пусть забирает!

    04.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК СКА
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя