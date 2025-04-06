Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 апреля, 21:30

Московское «Динамо» выбило СКА из Кубка Гагарина

Алина Савинова
6 апреля. Московское «Динамо» выиграло четвертый матч в серии против СКА.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

Бело-голубые уступали 1:2 после второго периода, но отыгрались в третьей 20-минутке. Голы московской команды забили Максим Джиошвили (дубль), Максим Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. У питерцев дубль оформил Валентин Зыков.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и стало последней командой из Западной конференции, завоевавшей путевку в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Ранее во второй раунд вышли «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», а также два клуба из Восточной конференции — «Авангард» и «Трактор».

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Голы: Джиошвили — 1 (Кудашов), 24:06 — 0:1. Зыков — 1 (Педан), 26:45 — 1:1. Зыков — 2 (Грицюк), 29:34 — 2:1. Комтуа — 3 (Рашевский, Сизов), 41:29 — 2:2. Адамчук — 1, 42:41 — 2:3. Гусев — 3 (бол., Менелл), 45:51 — 2:4. Джиошвили — 2 (п.в., Ильенко, Комтуа), 59:06 — 2:5.

Вратари: Плешков (51:12 — 53:03, 55:55 — 59:06, 59:20) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (17+9+11) — 27 (6+12+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

6 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22998 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

378
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Ак Барсу» нужны перемены. Второй раунд — потолок для этой команды
«Авангард» продлит контракт с Ги Буше до 2027 года
Ги Буше — о вылете «Авангарда»: «Не можем просить большего от игроков. «Локомотив» — настоящая машина»
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян: «Когда горели 1-3 и выиграли в овертайме, поняли, что можем вытянуть серию со «Спартаком»
«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча Кубка Гагарина
«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя