Московское «Динамо» выбило СКА из Кубка Гагарина

Московское «Динамо» на выезде победило СКА в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:2.

Бело-голубые уступали 1:2 после второго периода, но отыгрались в третьей 20-минутке. Голы московской команды забили Максим Джиошвили (дубль), Максим Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. У питерцев дубль оформил Валентин Зыков.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и стало последней командой из Западной конференции, завоевавшей путевку в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Ранее во второй раунд вышли «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», а также два клуба из Восточной конференции — «Авангард» и «Трактор».

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Голы: Джиошвили — 1 (Кудашов), 24:06 — 0:1. Зыков — 1 (Педан), 26:45 — 1:1. Зыков — 2 (Грицюк), 29:34 — 2:1. Комтуа — 3 (Рашевский, Сизов), 41:29 — 2:2. Адамчук — 1, 42:41 — 2:3. Гусев — 3 (бол., Менелл), 45:51 — 2:4. Джиошвили — 2 (п.в., Ильенко, Комтуа), 59:06 — 2:5.

Вратари: Плешков (51:12 — 53:03, 55:55 — 59:06, 59:20) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (17+9+11) — 27 (6+12+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

6 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22998 зрителей.

Счет в серии: 2-4.