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Сегодня, 22:06

Минское «Динамо» победило СКА в первом матче плей-офф КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Дамир Жафяров против Артема Демкова.
Фото ХК СКА
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Минское «Динамо» обыграло СКА в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:4.

В составе питерской команды отличились Дмитрий Яшкин, Евгений Кетов, Александр Волков и Никита Гусев.

За «Динамо» забросили Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, Роман Горбунов, Виталий Пинчук, а также дублем отметился Владимир Алистров.

Минская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)

Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:1. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:2. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:2. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:3. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:4. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:5. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:6. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:6. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:6.

Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — Шостак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11).

Судьи: Раводин, Раминг.

1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12284 зрителя.

Счет в серии: 0-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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