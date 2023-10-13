13 октября СКА в Санкт-Петербурге примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории комплекса Ледовый дворец.

Следить за самыми главными событиями игры СКА — «Динамо» Мн можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал 78 и онлайн-платформа «Кинопоиск» покажут видеотрансляцию матча СКА — «Динамо» Мн. Начало — в 19.15. Посмотреть прямой эфир встречи также можно будет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Команда Романа Ротенберга занимает восьмое место с 16 очками в турнирной таблице Западной конференции. Белорусская команда располагается на шестой строчке с 18 баллами.

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