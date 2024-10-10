Шайба Шипачева помогла минскому «Динамо» обыграть в гостях СКА

Минское «Динамо» обыграло СКА в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе питерцев шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Никишин. У минчан отличились Николас Мело, Илья Усов (дубль) и Вадим Шипачев.

Кузнецов отметился первой заброшенной шайбой после травмы, из-за которой он не выходил на лед с 27 сентября.

«Динамо» прервало серию из трех поражений кряду. В последний раз коллектив Дмитрия Квартального побеждал 1 октября в домашней встрече с «Адмиралом» (7:2).

Команда Романа Ротенберга опустилась на пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.

В следующем матче СКА примет «Автомобилист» 12 октября, а минское «Динамо» 15-го числа сыграет дома с ЦСКА.

FONBET Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4.

Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — Тихомиров.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4).

Судьи: Белов, Каменщиков.

10 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».