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Сегодня, 16:00

СКА — «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

СКА сыграет с «Динамо Минск» в матче регулярного чемпионата КХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Сапего, ХК СКА.
Фото ХК СКА
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СКА встретится с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 22 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Динамо Минск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга вслед за «Локомотивом» и московским «Динамо» обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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