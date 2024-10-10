СКА и «Динамо» Минск сыграют в КХЛ 10 октября

СКА примет минское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 10 октября, в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию игры СКА — «Динамо» Минск будет вести канал «КХЛ», сайт лиги и онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).

Кроме того, жителям Санкт-Петербурга и Белоруссии можно смотреть матч на телеканалах «78» и «Беларусь 5» соответственно.

За ключевыми событиями игры СКА — «Динамо» Минск следите в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате СКА провел 13 матчей и набрал 17 очков, у минского «Динамо» — 12 игр и 13 очков.