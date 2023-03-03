СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Игорь Ожиганов, Марат Хуснутдинов и Степан Фальковский.

За минчан голы забили Райан Спунер и Никита Пышкайло.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта, в Минске.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Глотов — 1 (Гусев, Ожиганов), 12:29 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Камалов, Жафяров), 15:33 — 2:0. Ожиганов — 1, 16:40 — 3:0. Спунер — 1 (Барберио, Козун), 33:25 — 3:1. Хуснутдинов — 1 (Гусев, Камалов), 55:02 — 4:1. Пышкайло — 2 (Пинчук), 56:26 — 4:2. Фальковский — 1 (бол., Зыков, Жафяров), 58:25 — 5:2.

Вратари: Николаев — Шостак (56:43 — 57:04).

Штраф: 6 — 58.

Броски: 37 (17+6+14) — 25 (12+5+8).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

3 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 1-1.