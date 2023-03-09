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Сегодня, 22:02

СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии

Мария Гусева
СКА — «Динамо» Минск.
СКА — «Динамо» Минск.
Фото ХК СКА
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СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:3.

В составе победителей дублями отметились Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, по голу на свой счет записали Василий Глотов и Никита Гусев.

За миначан шайбы забросили Виталий Пинчук, Седрик Пакетт и Дмитрий Соколов.

СКА вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта. Начало — в 17.10 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Пинчук — 2 (бол., Спунер, Соколов), 8:43 — 0:1. Яшкин — 3 (бол., Гусев, Ожиганов), 10:16 — 1:1. Глотов — 3 (Л. Комаров), 17:15 — 2:1. Яшкин — 4 (бол., Жафяров, Ожиганов), 39:17 — 3:1. Пакетт — 2 (Козун, Спунер), 46:32 — 3:2. Гусев — 3 (Глотов, Камалов), 47:53 — 4:2. Соколов — 2 (бол., Барберио, Козун), 51:58 — 4:3. Хайруллин — 1 (п.в.), 58:27 — 5:3. Хайруллин — 2 (мен., п.в., Хуснутдинов), 59:48 — 6:3.

Вратари: Николаев — Колосов (57:09 — 58:27, 58:46 — 59:48).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (14+16+13) — 22 (6+9+7).

Судьи: Наумов, Юдаков.

9 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11896 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

Источник: Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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