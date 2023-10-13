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Сегодня, 21:50

СКА дома обыграл «Динамо», прервав победную серию минской команды из четырех матчей

Алина Савинова
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СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич, Сергей Толчинский и Артем Сергеев. У минской команды голы забили Роман Горбунов и Иоаннис Калдис.

После этой игры СКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков за 17 матчей. «Динамо» расположилось на строчку ниже (16 очков в 18 встречах). Минская команда прервала серию из четырех побед подряд в КХЛ.

16 октября петербуржцы на своем льду примут «Адмирал». Клуб из Минска днем ранее на выезде сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Горбунов — 7, 7:13 — 0:1. Рендулич — 11 (бол., Никишин), 15:10 — 1:1. Калдис — 4 (Кузнецов, Керран), 27:05 — 1:2. Толчинский — 4 (бол., Кадейкин), 28:34 — 2:2. Сергеев — 1 (Алистров, Рендулич), 32:58 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Колосов (58:55 — 59:36, 59:47).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (9+6+7) — 46 (14+16+16).

Судьи: Бирин, Сергеев.

13 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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