Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 апреля, 23:10

«Динамо» во втором овертайме победило СКА и увеличило преимущество в серии

Руслан Минаев
Кирилл Адамчук (слева) и Валентин Зыков.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

У гостей 4 (2+2) очка набрал Седрик Пакетт. У хозяев по 2 (1+1) очка на счету Марата Хайруллина и Михаила Григоренко.

За семь минут до конца третьего периода главный тренер СКА Роман Ротенберг снял голкипера, после чего питерцы в большинстве пропустили шайбу в пустые ворота. Спустя две минуты хозяева забросили две шайбы и сравняли счет в матче.

В первом овертайме «Динамо» было наказано буллитом за сдвиг ворот вратарем Максимом Моторыгиным, но бросок не реализовал Хайруллин.

Во втором овертайме отличился форвард бело-голубых Максим Комтуа.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет 4 апреля в Москве. Команда Алексея Кудашова в случае победы выйдет в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:5 2ОТ (1:3, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: И. Демидов — 2 (бол., Кузнецов), 1:45 — 1:0. Кудрявцев — 2 (бол., Уил, Пакетт), 11:44 — 1:1. Пакетт — 1 (Комтуа), 15:25 — 1:2. Сергеев — 1 (Пыленков), 18:39 — 1:3. Григоренко — 1 (Никишин), 42:26 — 2:3. Пакетт — 2 (мен., п.в.), 53:59 — 2:4. Акользин — 2 (Григоренко, Хайруллин), 55:03 — 3:4. Хайруллин — 1, 56:39 — 4:4. Комтуа — 2 (Сикьюра, Пакетт), 92:43 — 4:5.

Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 63:15 (Мимо).

Вратари: Заврагин (Плешков, 20:00, 52:23 — 53:59, 54:11 — 55:03) — Моторыгин.

Штраф: 10 — 13.

Броски: 61 (10+13+19+9+10) — 57 (14+13+6+17+7).

Судьи: Белов, Гашилов.

2 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Счет в серии: 1-3

134
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя