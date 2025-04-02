«Динамо» во втором овертайме победило СКА и увеличило преимущество в серии

Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

У гостей 4 (2+2) очка набрал Седрик Пакетт. У хозяев по 2 (1+1) очка на счету Марата Хайруллина и Михаила Григоренко.

За семь минут до конца третьего периода главный тренер СКА Роман Ротенберг снял голкипера, после чего питерцы в большинстве пропустили шайбу в пустые ворота. Спустя две минуты хозяева забросили две шайбы и сравняли счет в матче.

В первом овертайме «Динамо» было наказано буллитом за сдвиг ворот вратарем Максимом Моторыгиным, но бросок не реализовал Хайруллин.

Во втором овертайме отличился форвард бело-голубых Максим Комтуа.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет 4 апреля в Москве. Команда Алексея Кудашова в случае победы выйдет в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:5 2ОТ (1:3, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: И. Демидов — 2 (бол., Кузнецов), 1:45 — 1:0. Кудрявцев — 2 (бол., Уил, Пакетт), 11:44 — 1:1. Пакетт — 1 (Комтуа), 15:25 — 1:2. Сергеев — 1 (Пыленков), 18:39 — 1:3. Григоренко — 1 (Никишин), 42:26 — 2:3. Пакетт — 2 (мен., п.в.), 53:59 — 2:4. Акользин — 2 (Григоренко, Хайруллин), 55:03 — 3:4. Хайруллин — 1, 56:39 — 4:4. Комтуа — 2 (Сикьюра, Пакетт), 92:43 — 4:5.

Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 63:15 (Мимо).

Вратари: Заврагин (Плешков, 20:00, 52:23 — 53:59, 54:11 — 55:03) — Моторыгин.

Штраф: 10 — 13.

Броски: 61 (10+13+19+9+10) — 57 (14+13+6+17+7).

Судьи: Белов, Гашилов.

2 апреля. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Счет в серии: 1-3