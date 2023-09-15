СКА и московское «Динамо» в пятницу, 15 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча СКА — «Динамо» можно смотреть на сайте КХЛ и телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.45 по московскому времени.

Кроме этого, видео трансляция матча СКА — «Динамо» доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 18.50 по московскому времени.

Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть трансляцию игры на местном телеканале «78». Эфир начнется в 18.45.

Ключевые события матча СКА — «Динамо» (Москва) доступны в матч-центре «СЭ».

СКА с 4 очками после пяти матчей регулярного чемпионата занимает 10-е место в Западной конференции. Московское «Динамо» после победы в дерби над ЦСКА поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, бело-голубые набрали 8 баллов.