4 ноября, 14:00

СКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

СКА и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 4 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram

СКА и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Динамо М

Трансляцию игры СКА — «Динамо» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ» с сайтом matchrv.ru и официальный сайт КХЛ. Для жителей Санкт-Петербурга все матчи СКА транслирует канал «78».

Изучайте ключевые события и результат игры СКА — «Динамо» в нашем матч-центре.

СКА набрал 20 очков за 20 матчей, у московского «Динамо» — 27 очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. Питерские армейцы в предыдущей встрече сезона уступили обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву» (2:3), а динамовцы выиграли дерби с ЦСКА (3:2).

1

  werder63

    Ларик опять считает,что Ска в тринадцатый раз в чемпионате не хватило удачи!))))))

    04.11.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя