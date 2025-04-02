СКА примет московское «Динамо» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры СКА — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «78», а также сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА — седьмое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу москвичей.

Матч СКА — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс