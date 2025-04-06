СКА сыграет с московским «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 6 апреля. Игра состоится на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи СКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на канале «78».

Счет в серии — 3-2 в пользу команды Алексея Кудашова. Если понадобится седьмой матч, то он состоится 8 апреля.