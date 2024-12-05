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Сегодня, 18:00

СКА — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Динамо» встретятся в чемпионате КХЛ 5 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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Матч СКА — «Динамо» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 5 декабря. Игра на льду спортивно-концертного комплекса «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матч пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале и сайте «Матч ТВ», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Санкт-Петербурга игру покажут на местном телеканале «78».

Отслеживать ключевые события и результат игры СКА — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024-25 СКА провел 32 матча и набрал 42 очка, предыдущим соперником питерцев был «Амур» в Хабаровске (7:5). У «Динамо» — 33 матча и 43 очка, в предыдущем матче бело-голубые уступили «Ак Барсу» в Казани (4:5).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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