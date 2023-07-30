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Сегодня, 18:34

СКА готовится к сезону без игроков «России 25», они присоединятся к команде на турнире в Сочи

Михаил Зислис
Обозреватель
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СКА на базе в подмосковном Новогорске завершает первый цикл предсезонной подготовки продолжительностью десять дней.

Стартовый сбор армейцы провели в усеченном составе. Игроки, которые были задействованы в серии сборных России и Белоруссии, присоединятся к команде только сегодня.

В понедельник СКА отправится в Сочи для участия в турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open». Сборники на нем, скорее всего, не сыграют и будут готовиться по отдельной программе. Восстановление нападающего Александра Кадейкина, который в апреле перенес операцию на колене, идет по плану. Он уже занимается на льду и не исключено, что сможет сыграть в сентябре.

В воскресенье на открытой тренировке СКА работал в следующих сочетаниях: вратари Маттсон, Николаев, Подъяпольский; далее по пятеркам: Зоркин — Сергеев, Толчинский — Прохоркин — Лайпсик; Коромыслов — Земченок, Поляков — Моисеев — Грицюк; Семыкин — М.Федотов; И.Федотов — Зинченко — Галимов; Ремезовский — Анисимов, Гребенщиков — Мичков — Дедунов.

Вероятно, примерно в таком составе СКА сыграет в Сочи. По окончании турнира команда уже в полном составе проведет еще один сбор, по итогам которого определится заявка петербуржцев на чемпионат КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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