СКА хочет вернуть Заврагина из аренды в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», СКА рассматривает возможность возвращения из аренды в «Сочи» 19-летнего вратаря Егора Заврагина.

Он в межсезонье перешел в армейский клуб из «Югры», заключив трехлетний контракт. В составе «Сочи» Заврагин провел пять матчей и одержал две победы, однажды сыграв на «ноль».

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер СКА Никита Серебряков может в ближайшее время покинуть клуб.