Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

СКА хотел получить Гуляева в обмене с участием Серебрякова

Иван Богун
Корреспондент
Telegram Дзен

«СЭ» стали известны подробности обмена между «Авангардом» и СКА, о котором ранее сообщил «Матч ТВ» — в Омск отправляются голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов, а в Санкт-Петербург — вратарь Станислав Бережной.

По нашим данным, трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников, который ранее также участвовал в переходе Наиля Якупова из «Куньлуня». При этом СКА на старте переговоров просил взамен защитника Михаила Гуляева, но «ястребы» отказались от такого варианта.

Отметим, что СКА благодаря обмену сможет освободить в платежке около 31 миллиона рублей — зарплата Серебрякова за оставшуюся часть сезона.

Бывший главный тренер &laquo;Вашингтона&raquo; Тодд Рирден и&nbsp;вратарь &laquo;Лады&raquo; Владислав Подъяпольский. Почему все недовольны драфтом? Сколько «Авангард» заплатит тренеру из Канады? Кто заберет вратаря «Лады»? Инсайды от Хайруллина
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Михаил Гуляев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Сегодня
Вчера
Неделя