СКА хотел получить Гуляева в обмене с участием Серебрякова

«СЭ» стали известны подробности обмена между «Авангардом» и СКА, о котором ранее сообщил «Матч ТВ» — в Омск отправляются голкипер Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов, а в Санкт-Петербург — вратарь Станислав Бережной.

По нашим данным, трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников, который ранее также участвовал в переходе Наиля Якупова из «Куньлуня». При этом СКА на старте переговоров просил взамен защитника Михаила Гуляева, но «ястребы» отказались от такого варианта.

Отметим, что СКА благодаря обмену сможет освободить в платежке около 31 миллиона рублей — зарплата Серебрякова за оставшуюся часть сезона.