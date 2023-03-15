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КХЛ

Сегодня, 00:45

СКА и минское «Динамо» стали самой посещаемой парой первого раунда Кубка Гагарина

Отдел хоккея «СЭ»
Болельщики на матче СКА — «Динамо» Минск.
Фото ХК СКА
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По итогам первого раунда плей-офф КХЛ СКА и минское «Динамо» собрали на своих матчах зрительскую аудиторию в 80550 человек при средней посещаемости в 13425 человек. Три игры этой пары прошли в Санкт-Петербурге, три — в Минске. Вместимость Ледового дворца в Петербурге — 12300, в Минске — 15000.

Второе место заняла пара «Авангарда» и «Сибири» (47485), третье — ЦСКА и «Северстали» (46059). Замыкает восьмерку пара «Локомотива» и «Витязя».

Полностью общая и средняя посещаемость пар плей-офф выглядит так:

СКА — «Динамо» Минск — 80550 (средняя 13425);
«Авангард» — «Сибирь» — 47485 (9497);
ЦСКА — «Северсталь» — 46059 (6580);
«Торпедо» — «Динамо» — 45517 (7586);
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 42269 (7044);
«Автомобилист» — «Металлург» — 39552 (5650);
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 37386 (средняя — 6231);
«Локомотив» — «Витязь» — 28851 (5770).

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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