СКА и минское «Динамо» стали самой посещаемой парой первого раунда Кубка Гагарина

По итогам первого раунда плей-офф КХЛ СКА и минское «Динамо» собрали на своих матчах зрительскую аудиторию в 80550 человек при средней посещаемости в 13425 человек. Три игры этой пары прошли в Санкт-Петербурге, три — в Минске. Вместимость Ледового дворца в Петербурге — 12300, в Минске — 15000.

Второе место заняла пара «Авангарда» и «Сибири» (47485), третье — ЦСКА и «Северстали» (46059). Замыкает восьмерку пара «Локомотива» и «Витязя».

Полностью общая и средняя посещаемость пар плей-офф выглядит так:

СКА — «Динамо» Минск — 80550 (средняя 13425);

«Авангард» — «Сибирь» — 47485 (9497);

ЦСКА — «Северсталь» — 46059 (6580);

«Торпедо» — «Динамо» — 45517 (7586);

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 42269 (7044);

«Автомобилист» — «Металлург» — 39552 (5650);

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 37386 (средняя — 6231);

«Локомотив» — «Витязь» — 28851 (5770).