СКА и Никита Гусев расторгли контракт

СКА и форвард Никита Гусев расторгли соглашение, сообщает в своем Telegram-канале главный тренер команды Роман Ротенберг.

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех», — написал Ротенберг.

Ранее «СЭ» сообщал, что в игроке заинтересован «Авангард», также в числе кандидатов на Гусева — «Динамо» и «Спартак».

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Ранее нападающий выступал за «Нью-Джерси», «Амур», ЦСКА и другие команды. Гусев является чемпионом Олимпийских игр-2018.