СКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

9 октября, 23:55
СКА и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла 9 октября в Санкт-Петербурге. Хозяева выиграли со счетом 6:2.
Видео лучших моментов матча СКА — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
За армейцев отличились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Александр Гальченюк и Михаил Воробьев.
По одной шайбе за «Куньлунь» забросили Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.
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