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9 октября, 23:55

СКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Санкт-Петербурге. Хозяева выиграли со счетом 6:2.

Видео лучших моментов матча СКА — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За армейцев отличились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Александр Гальченюк и Михаил Воробьев.

По одной шайбе за «Куньлунь» забросили Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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