СКА и «Куньлунь» в пятницу, 19 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры СКА — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 70 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ХК «Куньлунь» 40 баллов, команда находится на 10-м месте Восточной конференции.

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