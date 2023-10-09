Питерский СКА дома проведет матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» 9 октября, в понедельник. Игра пройдет в «Ледовом дворце» города Санкт-Петербург, начало — в 19.30 по московскому времени.

Посмотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния СКА — «Куньлунь» можно будет на официальном сайте КХЛ и на телеканале 78. Начало — в 19.15. На сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск» также покажут видеотрансляцию игры.

Следить за главными событиями встречи СКА — «Куньлунь» можно будет с помощью матч-центра сайта «СЭ».

СКА тренера Романа Ротенберга занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 14 баллами. «Куньлунь» Виктора Игнатьева с 13 очками располагается на 10-й строчке.

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