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Сегодня, 21:49

СКА обыграл «Куньлунь» и стал вторым участником плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
СКА победил «Куньлунь» — 3:1.
Фото ХК СКА
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СКА на домашнем льду победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «Ледовый дворец».

Голы за армейцев забили Марат Хайруллин, Борна Рендулич и Валентин Зыков. По две результативные передачи сделали Александр Никишин и Арсений Грицюк.

У китайского клуба единственный гол на счету Тайлера Граоваца.

СКА стал вторым участником плей-офф КХЛ. Ранее участником розыгрыша Кубка Гагарина-2024 стал ярославский «Локомотив».

Питерский клуб набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место на «Западе», «Куньлунь» — 10-й (40 баллов в 55 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 12 (бол., Никишин, Глотов), 21:33 — 1:0. Рендулич — 18 (Грицюк), 23:03 — 2:0. Зыков — 9 (Грицюк, Никишин), 48:10 — 3:0. Граовац — 6 (Пулккинен, Дж. Смит), 50:05 — 3:1.

Вратари: Мойсевич — Лазушин (57:11).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 44 (14+15+15) — 26 (8+7+11).

Судьи: Гамалей, Лазарев.

19 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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