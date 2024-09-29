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Сегодня, 19:38

«Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию СКА

Ана Горшкова
Корреспондент
«Куньлунь» обыграл СКА.
Фото ХК СКА
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СКА дома проиграл «Куньлуню» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:5. Встреча прошла на арене «Ледовый дворец».

У китайского клуба голы забили Паркер Фу, Наиль Якупов, Цзян Фу, Адам Кленденинг и Райан Меркли. За питерскую команду отличились Захар Бардаков, оформивший дубль, Михаил Григоренко и Валентин Зыков.

У СКА прервалась серия из пяти побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Голы: П. Фу — 2 (Шартье), 8:36 — 0:1. Якупов — 5 (О`Риган), 18:08 — 0:2. С. Фу — 3 (бол., Шартье, Меркли), 23:32 — 0:3. Бардаков — 2 (Демидов, Галенюк), 25:50 — 1:3. Кленденинг — 1 (С. Фу, Йип), 31:59 — 1:4. Меркли — 1 (п.в., П. Фу), 51:17 — 1:5. Бардаков — 3 (Григоренко, Алистров), 54:27 — 2:5. Григоренко — 3 (Никишин, Деанджело), 57:11 — 3:5. Зыков — 6 (Григоренко, Деанджело), 59:48 — 4:5.

Вратари: Плешков (Серебряков, 24:04, 49:07 — 51:17, 55:46 — 57:11, 57:34) — Смит.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (11+13+17) — 23 (7+10+6).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

29 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА

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