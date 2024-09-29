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Сегодня, 15:30

СКА — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА встретится с «Куньлунем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Матч состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Куньлунь» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Романа Ротенберга набрала 13 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Ред Стар» с шестью баллами располагается на десятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Куньлунь Ред Стар
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