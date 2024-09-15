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Сегодня, 16:15

«СКА» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ

СКА и «Лада» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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СКА сыграет с «Ладой» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляция начнется за 15 минут до старта игры.

Основные события игры СКА — «Лада» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Команды уже встречались в этом сезоне КХЛ. 7 сентября СКА выиграл со счетом 3:1. Эта победа — пока единственная для петербуржцев в нынешнем сезоне, команда Романа Ротенберга также уступила «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3). «Лада» победила московское «Динамо» (6:3) и «Витязь» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (0:3).

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