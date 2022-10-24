Гол Яшкина принес победу СКА в домашнем матче против «Локомотива»

СКА одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Марат Хайруллин, Игорь Ожиганов, Никита Камалов, а также Дмитрий Яшкин, гол которого в конце третьего периода принес победу команде.

У железнодорожников шайбы забросили Максим Березкин, Павел Красковский и Андрей Сергеев.

На счету СКА только два поражения в этом сезоне. Петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Локомотив» занимает 4-е место (29 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Хайруллин — 13 (бол., Жафяров, Ожиганов), 2:40 — 1:0. Березкин — 2 (А.С. Волков, Лукичев), 11:53 — 1:1. Ожиганов — 7 (Грошев), 28:16 — 2:1. Камалов — 3 (Яшкин, Воробьев), 35:18 — 3:1. Красковский — 3 (бол., Рафиков, Шалунов), 41:49 — 3:2. Сергеев — 3 (Шалунов, Коршков), 44:59 — 3:3. Яшкин — 10 (Хуснутдинов), 54:56 — 4:3.

Вратари: Самонов — Исаев (59:03).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (10+6+5) — 31 (6+15+10).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

24 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».