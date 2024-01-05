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Сегодня, 13:30

СКА — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ СКА — «Локомотив» начнется 5 января в 17.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
СКА - «Локомотив».
Фото ХК СКА
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СКА и «Локомотив» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры СКА — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 63 очка и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Локомотива» 64 баллов, команда находится на 2-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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