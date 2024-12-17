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Сегодня, 21:46

СКА дома уступил «Локомотиву»

Руслан Минаев
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СКА на домашнем льду проиграл «Локомотиву» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.

У хозяев шайбы забросили Сергей Плотников и Владимир Алистров. У гостей по 2 (1+1) очка набрали Максим Березкин и Максим Шалунов.

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Плотников — 16 (Бардаков), 12:13 — 1:0. Радулов — 11 (Бут, Иванов), 15:01 — 1:1. Шалунов — 11 (Березкин), 24:29 — 1:2. Алистров — 3 (бол., Рендулич, Хайруллин), 28:32 — 2:2. Березкин — 10 (бол., Шалунов, Гернат), 52:07 — 2:3.

Вратари: Мойсевич (57:20) — Исаев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 27 (13+8+6).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

17 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22881 зритель.

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