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Сегодня, 21:46

СКА уступил «Локомотиву» и прервал семиматчевую победную серию

Алина Савинова
30 октября. СКА уступил «Локомотиву» в матче лидеров Западной конференции (2:3).
Фото ХК СКА
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СКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

Команды забили все пять голов в первом периоде. За хозяев шайбы забросили Евгений Кузнецов и Иван Демидов, на счету которого также результативная передача. У гостей отличились Александр Полунин, Александр Радулов и Максим Шалунов.

СКА прервал семиматчевую победную серию, но с 31 очком сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (38) выиграл шестой раз подряд и продолжает лидировать на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3.

Вратари: Заврагин (58:17) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

30 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12364 зрителя.

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