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Сегодня, 18:30

СКА — «Локомотив»: смотреть матч КХЛ онлайн

СКА и «Локомотив» сыграют в КХЛ 30 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 30 октября. Начало матча в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры СКА — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также транслировать матч будут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайт лиги. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть хоккей на местном телеканале «78».

Ключевые события и результат игры СКА — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА набрал 31 очко в 21 матче, предыдущим соперником красно-синих была «Сибирь» (6:3 в Санкт-Петербурге). У «Локомотива» — 36 очков в 21 игре, в предыдущем матче железнодорожники победили минское «Динамо» (3:2 в Ярославле).

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА

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