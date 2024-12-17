Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:30

СКА — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Локомотив» сыграют в КХЛ 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
Telegram Дзен

Матч СКА — «Локомотив» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 17 декабря. Игру примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи в Санкт-Петербурге пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию организуют канал «78» (Санкт-Петербург) и канал «Первый ярославский» (Ярославль).

Ключевые события и результат игры СКА — «Локомотив» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В сезоне КХЛ-2024/25 СКА провел 34 матча и набрал 44 очка, предыдущим соперником питерских армейцев перед паузой на Кубок Первого канала был «Барыс» (1:0). У «Локомотива» — 58 очков в 36 играх, 8 декабря ярославцы уступили ЦСКА (1:2).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Гордости сборной Украины грозит долгая дисквалификация
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Сегодня
Вчера
Неделя