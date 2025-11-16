СКА нанес «Металлургу» первое поражение за последние шесть матчей

16 ноября, 19:45
СКА на своем льду победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
Голы хозяев забили Рокко Гримальди, Игорь Ларионов, Егор Зеленов и Никита Дишковский, на счету которого также результативная передача. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Дерек Барач и Александр Петунин.
«Металлург» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Магнитогорская команда с 42 очками после 27 игр возглавляет турнирную таблицу «Востока».
СКА набрал 28 очков за 26 встреч и поднялся на седьмое место в Западной конференции.
Petr Bitkin
армия... :)
17.11.2025
Petr Bitkin
собрались ребята :)
17.11.2025
Симон Вирсаладзе
Хочет 65 отметить в приподнятом настроении и при должности )
17.11.2025
Дима Питерский
Хамим и пишем. Но не истерим, а спокойно идём свои путём.
16.11.2025
Gordon
Вадик явился наконец)
16.11.2025
Gordon
Ой ли :) Сколько тут от ваших было именно истерик про Ларионова? Ну а так-то вы и в интернете не хамите и не пишете гадостей, да? ;-)
16.11.2025
Андрей
газпрому слава
16.11.2025
Дима Питерский
Мы не истерим как свиньи. И тренеров как проституток не меняем:wink:
16.11.2025
Valera Evstruev
16.11.2025
Gordon
А ты кто такой сам-то? "Игорёк"... Игорь Николаевич его зовут.
16.11.2025
Gordon
Павел, Вы на редкость самокритичны ;-)
16.11.2025
spor71917
Победа на КЛАССЕ над хорошей командой! Поздравления СКА и ВСЕМ НАШИМ ! ))) :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::beer::beers::beer::beers::beer::beers:
16.11.2025
Sergey Markelov
С победой всех, кто за СКА. Заглянул в календарь и вздрогнул. Как бы не получить 5 баранок с таким выездом, врагу не пожелаешь. Но проблески игры уже есть, будем надеяться на лучшее
16.11.2025
bvp
Сыграла ставка на Ларионова.
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Всё по заветам и конспектам великого Скатти Баумэна!
16.11.2025
Lars Berger
Два периода - кайф от игры. На третий - немного силёнок не хватило... Игра у команды ещё не окрепла по-настоящему.
16.11.2025
Мишандос
Хлопаем топов, супер! Сказка!
16.11.2025
Павел Леонидович
:clown:
16.11.2025
Андрей Кадулин
Молодцы армейцы,второй тайм ваще образцовый,на третий малины не хватило,с заслуженной победой парни!!
16.11.2025
Желтый полосатик
Профессор рулит! "Спорт-Экспресс", переобувайся)))
16.11.2025
Инта
СКА и всех болельщиков с победой - классно и неожиданно! Выстояли, молодцы, хотя третий период был очень нервным и на тоненького. Спасибо армейцам и гостям за игру.
16.11.2025
Lars Berger
Всех, кто болеет за СКА (Ленинград) - с хорошей победой! Да, в концовке было очень тяжело с сильной "Магниткой", но, надеюсь, эта победа подскажет нашим парням, что они могут обыгрывать любого соперника!.. С победой всех армейцев страны!
16.11.2025
Врн36
Что то Игорек разогнался с победами
16.11.2025
Gordon
Ну и где вы, дикой сворой нападавшие на Ларионова? :)
16.11.2025