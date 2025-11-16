СКА нанес «Металлургу» первое поражение за последние шесть матчей

СКА на своем льду победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Голы хозяев забили Рокко Гримальди, Игорь Ларионов, Егор Зеленов и Никита Дишковский, на счету которого также результативная передача. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Дерек Барач и Александр Петунин. «Металлург» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Магнитогорская команда с 42 очками после 27 игр возглавляет турнирную таблицу «Востока». СКА набрал 28 очков за 26 встреч и поднялся на седьмое место в Западной конференции. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Металлург Мг

Petr Bitkin армия... :) 17.11.2025

Petr Bitkin собрались ребята :) 17.11.2025

Симон Вирсаладзе Хочет 65 отметить в приподнятом настроении и при должности ) 17.11.2025

Дима Питерский Хамим и пишем. Но не истерим, а спокойно идём свои путём. 16.11.2025

Gordon Вадик явился наконец) 16.11.2025

Gordon Ой ли :) Сколько тут от ваших было именно истерик про Ларионова? Ну а так-то вы и в интернете не хамите и не пишете гадостей, да? ;-) 16.11.2025

Андрей газпрому слава 16.11.2025

Дима Питерский Мы не истерим как свиньи. И тренеров как проституток не меняем:wink: 16.11.2025

Gordon А ты кто такой сам-то? "Игорёк"... Игорь Николаевич его зовут. 16.11.2025

Gordon Павел, Вы на редкость самокритичны ;-) 16.11.2025

spor71917 Победа на КЛАССЕ над хорошей командой! Поздравления СКА и ВСЕМ НАШИМ ! ))) :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::beer::beers::beer::beers::beer::beers: 16.11.2025

Sergey Markelov С победой всех, кто за СКА. Заглянул в календарь и вздрогнул. Как бы не получить 5 баранок с таким выездом, врагу не пожелаешь. Но проблески игры уже есть, будем надеяться на лучшее 16.11.2025

bvp Сыграла ставка на Ларионова. 16.11.2025

Adiоs Amigos R Всё по заветам и конспектам великого Скатти Баумэна! 16.11.2025

Lars Berger Два периода - кайф от игры. На третий - немного силёнок не хватило... Игра у команды ещё не окрепла по-настоящему. 16.11.2025

Мишандос Хлопаем топов, супер! Сказка! 16.11.2025

Павел Леонидович :clown: 16.11.2025

Андрей Кадулин Молодцы армейцы,второй тайм ваще образцовый,на третий малины не хватило,с заслуженной победой парни!! 16.11.2025

Желтый полосатик Профессор рулит! "Спорт-Экспресс", переобувайся))) 16.11.2025

Инта СКА и всех болельщиков с победой - классно и неожиданно! Выстояли, молодцы, хотя третий период был очень нервным и на тоненького. Спасибо армейцам и гостям за игру. 16.11.2025

Lars Berger Всех, кто болеет за СКА (Ленинград) - с хорошей победой! Да, в концовке было очень тяжело с сильной "Магниткой", но, надеюсь, эта победа подскажет нашим парням, что они могут обыгрывать любого соперника!.. С победой всех армейцев страны! 16.11.2025

Врн36 Что то Игорек разогнался с победами 16.11.2025