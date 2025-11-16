Видео
16 ноября, 19:45

СКА нанес «Металлургу» первое поражение за последние шесть матчей

Алина Савинова
Рокко Гримальди и Михаил Воробьев.
Фото ХК СКА

СКА на своем льду победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Голы хозяев забили Рокко Гримальди, Игорь Ларионов, Егор Зеленов и Никита Дишковский, на счету которого также результативная передача. У гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Дерек Барач и Александр Петунин.

«Металлург» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Магнитогорская команда с 42 очками после 27 игр возглавляет турнирную таблицу «Востока».

СКА набрал 28 очков за 26 встреч и поднялся на седьмое место в Западной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Металлург Мг
24

  • Petr Bitkin

    армия... :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    собрались ребята :)

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Хочет 65 отметить в приподнятом настроении и при должности )

    17.11.2025

  • Дима Питерский

    Хамим и пишем. Но не истерим, а спокойно идём свои путём.

    16.11.2025

  • Gordon

    Вадик явился наконец)

    16.11.2025

  • Gordon

    Ой ли :) Сколько тут от ваших было именно истерик про Ларионова? Ну а так-то вы и в интернете не хамите и не пишете гадостей, да? ;-)

    16.11.2025

  • Андрей

    газпрому слава

    16.11.2025

  • Дима Питерский

    Мы не истерим как свиньи. И тренеров как проституток не меняем:wink:

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 13-летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – «s t a v k a - p r o g n o z.r u». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!

    16.11.2025

  • Gordon

    А ты кто такой сам-то? "Игорёк"... Игорь Николаевич его зовут.

    16.11.2025

  • Gordon

    Павел, Вы на редкость самокритичны ;-)

    16.11.2025

  • spor71917

    Победа на КЛАССЕ над хорошей командой! Поздравления СКА и ВСЕМ НАШИМ ! ))) :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::beer::beers::beer::beers::beer::beers:

    16.11.2025

  • Sergey Markelov

    С победой всех, кто за СКА. Заглянул в календарь и вздрогнул. Как бы не получить 5 баранок с таким выездом, врагу не пожелаешь. Но проблески игры уже есть, будем надеяться на лучшее

    16.11.2025

  • bvp

    Сыграла ставка на Ларионова.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё по заветам и конспектам великого Скатти Баумэна!

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Два периода - кайф от игры. На третий - немного силёнок не хватило... Игра у команды ещё не окрепла по-настоящему.

    16.11.2025

  • Мишандос

    Хлопаем топов, супер! Сказка!

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    16.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Молодцы армейцы,второй тайм ваще образцовый,на третий малины не хватило,с заслуженной победой парни!!

    16.11.2025

  • Желтый полосатик

    Профессор рулит! "Спорт-Экспресс", переобувайся)))

    16.11.2025

  • Инта

    СКА и всех болельщиков с победой - классно и неожиданно! Выстояли, молодцы, хотя третий период был очень нервным и на тоненького. Спасибо армейцам и гостям за игру.

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Всех, кто болеет за СКА (Ленинград) - с хорошей победой! Да, в концовке было очень тяжело с сильной "Магниткой", но, надеюсь, эта победа подскажет нашим парням, что они могут обыгрывать любого соперника!.. С победой всех армейцев страны!

    16.11.2025

  • Врн36

    Что то Игорек разогнался с победами

    16.11.2025

  • Gordon

    Ну и где вы, дикой сворой нападавшие на Ларионова? :)

    16.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК СКА
