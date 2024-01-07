7 января СКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге сыграет против магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире и по подписке видеотрансляцию матча СКА — «Металлург» можно в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Все матчи СКА в прямых трансляция вы можете увидеть на телеканале 78.

Следите за ключевыми событиями игры СКА — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».

СКА тренера Романа Ротенберга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 63 баллами. «Металлург» под руководством Андрея Разина набрал 66 очков, располагаясь на первой строчке на «Востоке».

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