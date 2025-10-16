Видео
16 октября, 14:23

СКА может расстаться с форвардом Гримальди

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», СКА может расстаться с нападающим Рокко Гримальди.

По нашей информации, рабочая этика игрока не устраивает клуб. Также Гримальди не нашел общий язык с большинством хоккеистов команды.

Контракт 32-летнего американца действует до 31 мая 2027 года. В сезоне-2025/26 в 13 матчах FONBET чемпионата КХЛ нападающий набрал 6 (3+3) очков.

Ранее Гримальди играл за «Нэшвилл», «Колорадо» и «Флориду» в НХЛ и «Портленд», «Сан-Антонио», «Милуоки», «Сан-Диего», «Рокфорд», «Чикаго» и «Кливленд» в АХЛ.

2

  • Бустег

    гарибальди не нашел значит язык, а бландизи нашел?там человека 3 надо выгонять как минимум, для начала.Первого - младшего Ларионова

    16.10.2025

  • Сергей Кузнецов

    Жаль что только с ним...

    16.10.2025

